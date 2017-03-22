高雄推廣「以功代金」 首創四大超商皆可捐款
高市環保局2006年推動「以功代金」，捐款金額逐年成長，2013年破百萬，但前年因缺乏行銷，降回74萬，今年環保局擴大與四大超商合作，方便民眾以捐款取代焚香、燒紙錢，最低捐助200元，還可獲贈Q版土地公毛巾。
環保局長蔡孟裕指出，為提供更方便的捐款管道，今年再擴大與統一超商合作，也成為全國首創同時邀全家、萊爾富、OK超商、統一超商等四大超商參與「以功代金」，市民在各超商據點，即可將燒紙錢的金額轉做公益。
環保局22日舉辦「以功代金」起跑記者會，邀四大超商代表及獲贈的慈善團體出席，包括心路、自閉症協會、紅十字會、星星兒、春陽協會、唐氏症關愛者協會、唐氏症歡喜協會、家扶、魚麟癬、創世、樂仁啟智中心、勵馨、愛種樹、腦性麻痺、博正兒童等15家社福團體，均對環保局與超商業者牽起的善款平台表示感謝與期待。
蔡孟裕說，燒紙錢、焚香是傳統祭拜方式，但應該有更好的方式，讓傳統習俗與維護環境品質並行，因此鼓勵市民用「以功代金」方式，將敬神、敬祖心意，轉為實際捐款做功德。
由於今年擴大宣傳，環保局預估善款將可達130萬以上，估計可減少15.6公噸紙錢燃燒量，並減少55公斤總細懸浮微粒、49公斤懸浮微粒、38公斤細懸浮微粒、11公斤氮氧化物等多種汙染物排放。
(中時)
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