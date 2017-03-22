WHA邀請函若加註一中 李大維：很難接受

外交部長李大維今天被問到，若今年世界衛生大會（WHA）邀請函加註「一中原則」，政府是否還會派人出席時回應，「我想我們政府很難接受」。

第70屆WHA將於5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，去年受到兩岸關係影響，前衛福部長林奏延直至會議2週前，才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字，今年是否會第9度收到WHA邀請函，引發外界關注。

李大維上午赴立法院國防與外交委員會報告並備質詢，國民黨立委許毓仁質詢時詢問，若今年WHA邀請函註明要遵守一中原則才能參加，是否還會派人出席？

李大維回應，一中原則是不能接受的，「我想我們政府很難接受這樣的做法」。

不過，李大維事後受訪時補充，這是跨部會層級要去研議，不是他能決定的，外交部作為幕僚單位會提供建議，現在還不能把話說死。

李大維說，往年收到WHA邀請函的時間都是4月底，如果4月底還沒收到，會有因應對策，不過去年則是5月6日收到。

另外，民進黨立委莊瑞雄建議，台灣方面應該主動出擊，李大維回應，目前還有受邀的機會，所以不輕易做其他嘗試，國際互動需要共識才做得成，「以卵擊石的作法也沒什麼意思」。

去年世界衛生組織（WHO）寄給衛福部的WHA邀請函寫道，「回顧聯合國大會2758號決議及世界衛生大會25.1號決議，依據其中所述敘的一中原則，我希望邀請您率領來自中華台北衛生福利部之訪團，以觀察員身分參與第69屆世界衛生大會。」1060322

(中央社)