好味澎湖 帶您吃好料
到澎湖觀光休閒旅遊，品嚐在地的海鮮美味，亦是旅程中不可或缺的，澎湖縣政府旅遊處今年觀光季將推出「好味澎湖」電子地圖，遊客只要循著地圖，就可享受到各式美食。
澎湖縣政府旅遊處王馨珮處長表示，澎湖去年度的觀光遊客，已突破100萬人次，且自由行的比例佔達8成，但與觀光產業息息相關的餐飲產業資訊應更加數位化，透過電子最即時的餐飲資訊，讓遊客可以輕易在網路上找到自己喜歡的店家。 王馨珮表示，縣府結合衛生局近2年評核通過的66家優良餐廳、小吃、早餐店中，已有47家簽署同意書，建置在「好味澎湖」電子網路平台，讓來澎旅遊的中外遊客，可從電子地圖中，很快的找到好吃美味餐食。
澎湖縣政府表示，「好味澎湖」電子地圖，今年委由澎湖科大建置，預計在4月的觀光季推出，未來建置在澎湖逍遙遊官網、fb粉絲專業等行銷管道，遊客下載至行動裝置，方便遊客擷取資訊遊使用。1060322
(中央社)
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