鄭文燦授旗 勉原住民選手全力以赴

桃園市長鄭文燦今天出席「106年桃園市參加全國原住民族運動會授旗典禮」，他授旗給代表外，也期勉每位選手能全力以赴、再創佳績。

鄭文燦表示，106年度全國原住民族運動會將於3月25日至3月27日在新竹縣舉行，桃園市參加的選手共有787位，共計參加15種類、50項次的競賽；上一屆104年全國原住民族運動會，桃園市選手榮獲25面金牌、39面銀牌、26面銅牌。

他說，原住民族運動會除一般運動項目外，還包括與原住民族技藝相關的特色項目，市府將籌組啦啦隊到場加油，也訂定相關獎勵辦法，針對榮獲金牌者給予獎勵金，個人組8萬元、團體組4萬元，以鼓勵選手。

他指出，桃園市原住民族總人口數約7萬人，包括16個原住民族，是全台原住民族的縮影。市府原民局今年編列7億元預算推動原住民族政策，不僅對原住民族給予完整廣泛的照顧，也是其他縣市觀摩的模範，市府會持續提供最好的資源，支持原住民族鄉親朋友展現出最好的潛力。 1060322

(中央社)