國防部胡佛研究所簽備忘錄 加強史料共享
國防部今天和美國史丹佛大學胡佛研究所與該所圖書檔案館簽訂合作備忘錄，加強雙方研究人員互訪、共享史料資源、舉辦學術研討會等工作，提升軍史學術研究水準與史實考證深度。
美國史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所副所長魏肯（Dr. Eric Wakin）與該所圖書檔案館（Hoover Institution Library and Archives）東亞館主任林孝庭今天與國防部圖書館簽訂合作備忘錄，創建官方與學界的國際軍事史料交流平台。
國防部表示，史料合作備忘錄簽署，是國防部推動與國外研究機構史料合作的新里程碑，將能促進軍事史研究水準，及讓歷史更真實且不被遺忘。
國防部表示，雙方館藏皆有豐富圖書與史料文物，為促進及深化史料資源共享，簽訂合作備忘錄將有助雙方共同策劃學術研討、教育訓練及人員互訪等活動，以提升軍史學術研究水準與史實考證深度。
國防部指出，雙方出版品也得以透過授權互惠研究，並以史籍、文物規劃策展推動交流，且雙方共同合作完成之研究成果，亦得以共有著作權為目的，以合乎學術發表、出版、研究教學以及後續加值利用。
國防部常務次長柏鴻輝中將受訪表示，1941年台灣和美國飛虎隊合作，其中的歷史成因、誰穿針引線等，美方的史料很完整，又例如823砲戰美軍的支援方式、作戰想法等，藉由像今天這樣的合作，可以和台灣方面的史料比對，建構更完整的歷史。
柏鴻輝說，國防部正籌建國家軍事博物館，預計在民國112年落成啟用，國家軍事博物館將兼具典藏研究、教育推廣、展示與公共服務功能，將成為軍史研究中心，提供雙方未來更寬廣的合作空間，對促進軍事研究水準有積極意義。1060322
(中央社)
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