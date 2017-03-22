印度擬再降現金交易額 料打擊金市

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印度政府為打擊地下金融和黑錢，準備把現金交易金額上限從30萬盧比（新台幣近15萬元）調降到20萬盧比（新台幣近10萬元），預料這項規定將打擊國際黃金市場。

印度「經濟時報」（Economic Times）指出，這項措施一旦實施，可能會影響印度的房地產、珠寶和經常以高額現金交易的奢侈品市場；這些市場在印度總理莫迪去年11月宣布廢除大面額舊鈔時，已遭受打擊。

印度政府昨天在國會提出50項修正案，以供國會在討論新財政年度預算案和金融條例草案時一併討論，其中包括把現金交易額上限定為20萬盧比，而非政府先前在提出預算案時提議的30萬盧比上限。

印度政府還提出修改金融條例，規定只有支票才能購買選舉債券，並由印度儲備銀行（RBI，印度央行）授權銀行接受。

同時，印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）還提出修改公司法，強制企業揭露選舉捐款等政治獻金，讓選舉資金更加透明化。

上述種種措施，都作為莫迪政府意圖打擊地下金融和黑錢的措施。

不過，對現金交易金額再次限縮，印度黃金珠寶協會秘書長梅塔（Surendra Mehta）表示，由於印度多數農村都沒有進入數位化交易，也沒有銀行帳戶，多使用現金交易，印度政府限縮現金交易額將會影響農村黃金消費。

梅塔又說，由於今年夏季作物收成較好，預計農村消費需求將會上升，但現金交易限額新規定將傷害農村需求。

印度每年約消費890到900公噸的黃金，農村就占了60%。一旦印度黃金消費量減少，也將衝擊國際黃金市場。1060322

(中央社)