消防局籲加裝警報器 早發現火災早逃生

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台中市烏日區一處塑膠加工工廠今天清晨傳出火警，4人送醫後不治，台中市政府表示，該工廠為合法登記工廠，消防局呼籲，民眾可裝設警報器，以利早發現火警，可即時逃生。

台中市政府表示，該工廠領有合法工廠登記，也無違章查報紀錄，營業面積依規定未達消防安全設備設置標準。為協助更多民眾設置住宅用警報器，市府已編列預算添購1萬8000多具，將加強宣導民眾裝設。

消防局表示，未達消防安全設備法定設置標準的場所，可裝設住宅用警報器，遇有火警時可及時發揮警示效果。去年消防局已先動用市長第二預備金新台幣200萬元添購住宅用警報器5000多具。

消防局指出，今年再以本預算及動用市長第二預備金400萬元添購住宅用警報器，預計於近期交貨；加上東區樂成宮日前也捐贈600具給市府，共計1萬8000餘具，正由消防局婦宣隊協助擴大宣導民眾安置，也呼籲市民主動添購安裝，以利早期發現火警，及時避難逃生。

台中烏日區一處家庭式工廠今天凌晨傳出火警，消防局立刻出動救援，消防局表示，該工廠一樓為塑膠射出住宅工廠，二樓為木質隔間住家，二樓陽台未設鐵窗，救災人員順利掛梯進入救災，但仍有4人送醫急救不治。1060322

(中央社)