全國車禍救援競賽 新北特搜勇奪第一
台灣車禍意外每天超過100件，傷亡人數每年超過3萬人，消防人員必須面對各種不同的車禍型態，如撞擊造成駕駛夾困、車輛翻覆、重物堆疊等，唯有透過不斷的訓練，才能在安全的狀況下，發揮專業，迅速將傷者脫困送醫。
今年新北市消防局獲邀參加屏東縣政府與中華民國繩索及救援協會主辦的2017車禍救援挑戰賽，該賽制分為「快速脫困」、「標準脫困」及「複雜脫困」救援，共有基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣政府消防局及鐵漢搜救隊等10支隊伍參賽。
新北市消防局由專門委員陳勝照帶隊參賽，在限時10分中的，「快速脫困」項目，藉由支撐墊塊，輔助油壓支撐桿實施穩固，用運油壓破壞器材、軍刀鋸等各式破壞器材，破壞車體結構，開創空間並移除障礙物，將患者快速從車體脫困，獲得快速脫困項目第1名。
(中時)
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