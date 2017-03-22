老公有9年女友 閃亮小珍被爆是小三

閃亮三姊妹二姊小珍(右1)被爆搶姐妹淘男友。(本報系資料照)

小珍前陣子升格當製作人，為製作大愛、中天新戲《阿寬》挺孕肚宣傳。(本報系資料照)

昔日女團「閃亮三姊妹」二姊小珍近日為製作人甯宜文產下1子，一家3口幸福美滿，想不到日前週刊報導，其實甯宜文原本有一位愛情長跑9年的歌手女友張星唯，戀情硬生生遭好友小珍介入破局。

據《壹週刊》報導，小珍被指介入甯宜文與張星唯9年戀情，更扯的是，小珍與張星唯當時還是同家經紀公司師姐妹，兩人還一起拍過《鳥來伯與十三姨》，交情不淺。友人看在眼裡都替張星唯抱不平，更稱小珍在懷孕期間，甯宜文還曾打電話給張星唯。

另外，張星唯原本2011年要發片，結果2010年突然消失1年，外傳她是去生孩子，但生父不明。針對種種爆料，閃爸否認完全不認識張星唯，3個女兒經紀約從沒經他人手，當然也不可能簽下張星唯。

(中時電子報)