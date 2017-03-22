監督條例退回院會 朝野有不同主張

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立法院內政委員會國民黨籍召委曾銘宗今針對民進黨團提案將監督條例退回院會表示，侵害召委權力。提案綠委趙天麟說，委員會可決議提請召委將本案另做聯席審查的決定。

立法院內政委員會今審查兩岸協議監督條例，民進黨立委趙天麟等人提案，訂定監督條例應擴大參與，提請召委將本案提報院會與相關委員會聯席審查。因協商沒共識，會議休息中。

對此，國民黨立法院黨團書記長王育敏、首席副書記長林為洲、副書記長曾銘宗隨後召開「民進黨昨是今非，監督條例難見天日」記者會，高呼口號，批評民進黨不敢面對、說一套做一套，打假球。

曾銘宗表示，民進黨提案希望退回立法院院會處理是否聯席審查，但這違反立法院各委員會組織法，退回須由召委報請院會，民進黨的提案侵害召委權力，也顯示民進黨不敢面對問題，高度懷疑退回院會後就石沉大海。

曾銘宗指出，民進黨長期主張要盡速通過監督條例，行政院還將其列為優先法案，連行政院長林全都提到「既然列為優先法案就該審」，陸委會也盼盡速完成立法，民進黨說一套做一套，真的是打假球。

民進黨團內政政策小組召集人趙天麟表示，立法院職權行使法規定，委員會可做成決議提請召委將本案另做聯席審查的決定，曾銘宗之前在財政委員會也使用過，並非不知道。上午各黨團都不反對聯席，曾銘宗可能是「受限國民黨團意識型態作祟」，導致理性討論破局。

趙天麟說，尊重陸委會將監督條例列為優先法案，民進黨團也願意實質審查，「完全沒有不審的問題」，案子回到院會再交下來，審得人變多而已，重要法案讓更多人審也有前例。1060322

(中央社)