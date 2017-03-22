泰北森林火警 即刻救援貓頭鷹孤雛

泰國北部的南奔省一處國家公園，疑似遭到盜獵者縱火引發森林火災，義消在滅火之外也搶救了一隻貓頭鷹的幼鳥，烏溜溜的大眼和無辜眼神令許多人都慶幸牠獲救。

泰國「每日新聞報」報導，泰國北部南奔省的美平國家公園，疑因盜獵者縱火導致火警，國家公園管理處動員當地民眾組成消防志工前往救援，順利滅火後，在一處樹林下找到一隻模樣可愛的幼鳥，帶回公園管理處照料。

經過公園保育中心的檢查，是一隻貓頭鷹幼鳥，並未有外傷，已經指派專人照料，這隻有著惹人憐愛眼神的孤雛，讓不少泰國網友覺得慶幸，希望牠可以好好長大。1060322

(中央社)