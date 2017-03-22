印尼峇里島地震引發驚慌 無台旅客傷亡

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印尼度假勝地峇里島今天發生規模5.5地震，引發民眾驚慌。駐泗水台北經濟貿易辦事處表示，截至目前為止，未傳出有台灣旅客或台灣民眾傷亡。

美國地質調查所表示，地震發生在今天上午7時10分，震央在峇里島東南部城鎮Banjar Pasekan東北方2公里，震源深度118公里，沒有發布海嘯警報。

目擊者表示，許多居民和觀光客衝出住家和旅館至高處避難，但在收到簡訊說這起地震沒有引發海嘯之虞後，已恢復日常作業。

駐泗水台北經濟貿易辦事處向中央社記者表示，經與峇里島台商會聯繫，截至目前為止，未傳出有台灣旅客或台商傷亡。若後續有接獲民眾受傷或受困消息，辦事處第一時間會提供必要協助。

在峇里島烏布（Ubud）經營度假別墅的台灣民眾陳小姐表示，地震發生時，的確感受到搖晃，但搖晃程度不大，遊客也未受到太大驚嚇，只有家裡養的狗被嚇到。目前也沒有傷亡傳出。1060322

(中央社)