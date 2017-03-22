台灣超辣護理師爆紅 越媒也關注
台灣23歲辣妹護理師林柔君（Carina Linn）在社群網站上張貼自己辣照而爆紅國際，最近也紅到越南，多家當地媒體引述外媒做出相關報導，引起網友關注。
越南「明星報」新聞網站（ngoisao.net）以「台灣正妹被奉世界最辣護理師」為標題，引述外媒報導，介紹林柔君出身背景的相關資訊，指她憑著64張性感照片獲超過20萬粉絲追蹤，並搭配多張她的性感照片。
「24小時報」新聞網站（24h.com.vn）以「台灣超辣護理師絕美身材 令人咋舌」為標題，刊登林柔君的一系列辣照；WE25新聞網站（we25.vn）則以「台灣超『胸』護理師 社群網站爆紅」為標題，做出相關報導，並搭配辣照等。
許多越南網友在報導下方留言，稱讚林柔君的性感，部分男性網友幽默地表示，「願意生病在醫院接受治療，讓她照護」。1060322
(中央社)
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