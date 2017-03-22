高雄6議員問政成績上網 開放直接監督
高市議會23日開議，被視為陳菊子弟兵的6位民進黨籍年輕議員，今日聯袂召開「公開資訊，市民監督」記者會，宣布已各自將問政報告書放上網路，掃描QR Code即可閱覽，表示直接對市民負責，而非由少數團體評斷議員表現。
不過，每年均舉辦議員評鑑的高市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬強調，向市民報告問政成績，是議員為求連任的宣傳，而工督盟評鑑的志工來自不同團體，評鑑範圍也不限議會問政，更包含其他市政重大議題，相信更有參考價值。
綠營議員李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳、簡煥宗、羅鼎城當選後，即提案要求議會資訊透明化，邱俊憲說，這年度已有進度，議會編列數百萬建置隨選視訊系統先期計畫，雖不足以達到立院視訊品質，卻是全台地方議會首次嘗試。
簡煥宗表示，以往少數團體評斷議員表現，若議員立場與團體相左，容易被打入待觀察名單；何權峰認為，問政報告直接上網，讓民眾公開參閱，有助於促進議會透明化，盼未來有更多議員響應，在網路公開問政報告。
高閔琳也強調，市民直接監督，不經過特定團體評鑑，才是成熟公民社會的表現。
李柏毅補充說，向市民報告問政成績，也是議員對自己有個交代；羅鼎城則表示，放上網的問政報告除了描述過去成績，也向市民保證，下個會期他將針對公私立托兒所語言學習政策、房屋地價稅調整議題加強把關。
(中時)
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