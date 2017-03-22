中捷強化品牌行銷與附屬業務 拚114年損益兩平

台中市議員黃馨慧、陳政顯、沈佑蓮（由左至右），22日於市議會中，抨擊捷運董事長是外行領導內行。（陳世宗攝）

台中捷運董事長蔡岡廷指出，台中捷運目前總進度達70％；穩定朝向107年試運轉、109年全線通車營運、110年正式營運目標邁進。（陳世宗攝）

台中捷運股份有限公司董事長蔡岡廷，22日在議會專案報告中指出，台中捷運目前進度達70％，公司自今年起即會強化「台中捷運品牌故事」行銷，增加包括商業附屬業務收入，創造多元與穩定的營收，預計於114年達成損益兩平；市長林佳龍說，賺錢不是大眾運輸唯一目標，未來將加快捷運藍線與鐵路山手線建設，並強化公車與iBike轉乘。

蔡岡廷指出，台中捷運目前總進度達70％，而捷運首批車廂也於2月5日運抵台中港，穩定朝向107年試運轉、109年全線通車營運、110年正式營運目標邁進。經營人力資源規畫以效率為前提，並重視經營成本管控，所有營運項目以最嚴格標準品質管理。

蔡岡廷說，除票箱收入外，公司也成立「事業處」，全力提升附屬事業收入，強化創造「台中捷運品牌故事」行銷，創造多元與穩定的營收，預計於114年達成損益兩平。今年為台中捷運的測試階段，公司招聘76名專業員工，進駐北屯機廠、台灣車輛公司、中工處及北屯工務所進行操作測試工作。

蔡岡廷表示，未來三年公司將陸續招聘員工，至110年將會有經營、工務、運務、行控、車輛等各項專業人力共計585人，而所需人事費也將自106年的4800萬元，擴增至110年營運階段的3億8,000萬元，約占總營運費的35%。

市議員黃馨慧、楊正中、謝明源、陳世凱、范淞育、陳成添等人，關心台中捷運是否可損益兩平，與蔡董事長的學經歷。

蔡岡廷表示，將強化行銷台中捷運在地故事的品牌經營，在大眾捷運系統中建立獨特性及永續發展，今年並將開發捷運品牌周邊商品，以增加收入，另還有銀行利息收入，希望在尚未通車營運即創造營收。

對於黃馨慧議員關心蔡董事長學經歷部分，交通局長王義川說，台中捷運工程近來陸續開始場站建設，需要建築與景觀工程專業，而蔡董事長本身即為成大建築博士，因此聘請他擔任董事長。市議員陳世凱說，台北捷運董事長董瑞斌專業在金融與經濟，而鴻海董事長郭台銘則是中國海專畢業，但仍是將企業經營的有聲有色。

(中時)