廣州出重拳 打擊非法印刷
最近廣州市「掃黃打非」辦公室，聯合市公安局國保支隊、市文化市場綜合行政執法總隊等單位統一行動，搗毀廣州市3個非法複印據點，並查扣複印設備7台、一批非法出版物，以及境外非法出版物116冊，抓獲犯罪嫌疑人4人，成為廣州今年首宗非法複印盜版出版物的案件。
去年年底，市公安局國保支隊依據線索，發現海珠區怡樂路附近有復印店涉入境外的非法出版物，並出售非法的歷史、野史書籍。
然而嫌犯也十分狡猾，經常變更作案地點，更利用網路接單、小批量、多品種、按顧客需求等多變方式進行交易，給執法行動帶來不小難度。
經過公安、文化執法部門的努力，最後鎖定嫌疑人搬至廣州市番禺區南浦附近，公安、文化執法部門也隨即展開行動，一舉查獲非法複印的據點。
廣州市「掃黃打非」辦公室也將持續指導協調作用，利用去年查獲多宗盜版教輔教材案的經驗，繼續重拳出擊，快速查處大案要案。
(旺報)
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