陳偉殷熱身賽挨2轟 自評變速球不錯

台灣左投手陳偉殷今天在美國職棒大聯盟熱身賽出戰休士頓太空人，先發5局飆出6次三振，被敲2支全壘打、失2分，他賽後表示，變速球控制不錯，有達到效果。

陳偉殷所屬的邁阿密馬林魚隊，在這場熱身賽以1比2不敵太空人，陳偉殷是在第3局、第4局分別被7棒費雪（Derek Fisher）、5棒古瑞爾（Yulieski Gurriel）敲陽春砲。

費雪是沒有大聯盟經驗的23歲菜鳥，古瑞爾則是古巴強打在2014年打過日本職棒橫濱隊。

這是陳偉殷本季春訓第4場先發，也是投球局數最長的一次，共投57球，製造6個滾地球出局、3個飛球出局，飆出6次三振。退場後還到牛棚多投20球，補足今天的投球份量。

陳偉殷說，今天對方擊出滾地球較多，主要是在測試變速球、曲球的感覺，變速球狀況不錯，對方急著出棒，造成他們揮空，在兩好球之後、壘上有人時，都有得到效果。

至於曲球比較少搶到好球，控制的點還可以，可是落地太快，沒能混淆打者。

陳偉殷春訓期間與投手教練、捕手討論，加強重點是把優勢投出來，也就是直球的尾勁，不要為了刻意壓低球路，而失去了原有的優勢，「對直球的尾勁要更有自信」。

至於今天上場打擊1次遭到三振，陳偉殷說，打擊只求把高國輝教的帶上場就好，能夠做好教練下達的戰術最重要。1060322

(中央社)