陳偉殷熱身賽挨2轟 自評變速球不錯
台灣左投手陳偉殷今天在美國職棒大聯盟熱身賽出戰休士頓太空人，先發5局飆出6次三振，被敲2支全壘打、失2分，他賽後表示，變速球控制不錯，有達到效果。
陳偉殷所屬的邁阿密馬林魚隊，在這場熱身賽以1比2不敵太空人，陳偉殷是在第3局、第4局分別被7棒費雪（Derek Fisher）、5棒古瑞爾（Yulieski Gurriel）敲陽春砲。
費雪是沒有大聯盟經驗的23歲菜鳥，古瑞爾則是古巴強打在2014年打過日本職棒橫濱隊。
這是陳偉殷本季春訓第4場先發，也是投球局數最長的一次，共投57球，製造6個滾地球出局、3個飛球出局，飆出6次三振。退場後還到牛棚多投20球，補足今天的投球份量。
陳偉殷說，今天對方擊出滾地球較多，主要是在測試變速球、曲球的感覺，變速球狀況不錯，對方急著出棒，造成他們揮空，在兩好球之後、壘上有人時，都有得到效果。
至於曲球比較少搶到好球，控制的點還可以，可是落地太快，沒能混淆打者。
陳偉殷春訓期間與投手教練、捕手討論，加強重點是把優勢投出來，也就是直球的尾勁，不要為了刻意壓低球路，而失去了原有的優勢，「對直球的尾勁要更有自信」。
至於今天上場打擊1次遭到三振，陳偉殷說，打擊只求把高國輝教的帶上場就好，能夠做好教練下達的戰術最重要。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。