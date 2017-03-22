巴西黑心肉醜聞發酵 總統泰梅爾喊難堪

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巴西總統泰梅爾（Michel Temer）今天表示，國家販賣過期肉品的醜聞令人難堪。香港與日本已加入其他許多國家行列，暫停進口巴西部分肉品。

美聯社報導，泰梅爾尋求淡化這項醜聞，稱此事被人「小題大作」，並指出巴西4000多家肉品加工廠中，僅3家被迫關閉。

不過，他承認此案已為國家帶來「經濟上的難堪」。

巴西肉品出口規模相當大，全球數一數二，到目前為止，歐盟、中國大陸、日本、香港與智利已暫停從巴西進口一些肉品，重挫巴西低迷的經濟。

路透社報導，南韓原先禁止從全球最大的家禽肉品出口商巴西食品公司（BRF S.A.）進口所有肉品，但當局今天取消這項禁令。

巴西聯邦警察與農業部今天晚間表示，在國家肉品加工業所發現的衛生及貪腐問題只是個案，試圖平息這項醜聞。

警方調查數十家公司，全球最大的肉品加工公司巴西食品公司與JBS股份都名列其中，但這2家都否認有任何不法行為。

巴西警方與農業部聯合聲明說：「儘管聯邦警察調查目的在於揭發衛生檢查系統的個別不法行為，事實與一些工作人員的專業行為偏差有直接關係」，「他們如此並不代表巴西系統出現廣泛的問題。」（譯者：中央社周莉芳）1060322

(中央社)