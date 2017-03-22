就是要上火星！川普授權5,900億元資助NASA

川普將簽署法案的筆分送給一起見證法令簽署的太空人。(圖/美聯社

美國總統川普(Donald Trump)近日公布新的財政年預算，在各項議題上有很大的變動，讓許多預算被砍的單位紛紛叫苦連天。然而美國太空總署(NASA)可不會是愁雲慘霧的一員，因為今天川普簽署了相關法案，授權撥款多達195億美元(約新台幣5,943億元)給NASA，來資助了他們將太空人送上火星的計畫，而這次簽署的也是7年來第一次專屬於NASA的法案。

川普這次授權的新預算將於今年10月正式提撥，而這項法案的主要贊助人德州參議員克魯茲(Ted Cruz)，也稱讚此舉是「可怕的成就」，因為已經有長達7年的時間，都沒有撥款給NASA這樣巨額的預算，而川普也表示：「NASA這60年來的成果，激勵了數百萬的美國人對遙遠世界的想像，並讓地球的未來更加美好」。

從左至右：共和黨議員麥卡錫、法案共同發起人之一議員克魯茲及民主黨議員納爾遜。(圖/美聯社)

這次簽署的法令，也修改了NASA的目標，表示將致力火星的探索，以及在2030年代用載人太空船將人送上火星。而這筆錢也將資助太空火箭發射系統及星座計畫的獵戶座太空船(Orion)，這項計畫原定於2020年將人類再度送上月球，但卻在2010年時被前總統歐巴馬以「預算超支」為由而取消了。另外，這筆預算將可以讓國際太空站(International Space Station)使用到至少2024年。

從左一至左三：共和黨眾議員麥卡錫、這項法案的共同發起人議員之一克魯茲和前太空人民主黨參議員納爾遜。(圖/美聯社)

而這次川普簽署這項法令顯得心情特別好，除了請來議員克魯茲一之外，也請來幾位太空人一起見證法令的簽署，包括了之前曾擔任太空員的民主黨參議員納爾遜(Bill Nelson)，他也被副總統彭斯(Mike Pence)邀請發言，然而川普卻開玩笑地說：「他是民主黨的，我不打算讓他說話」，引來現場一陣笑聲。

(中時電子報)