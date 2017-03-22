就是要上火星！川普授權5,900億元資助NASA
美國總統川普(Donald Trump)近日公布新的財政年預算，在各項議題上有很大的變動，讓許多預算被砍的單位紛紛叫苦連天。然而美國太空總署(NASA)可不會是愁雲慘霧的一員，因為今天川普簽署了相關法案，授權撥款多達195億美元(約新台幣5,943億元)給NASA，來資助了他們將太空人送上火星的計畫，而這次簽署的也是7年來第一次專屬於NASA的法案。
川普這次授權的新預算將於今年10月正式提撥，而這項法案的主要贊助人德州參議員克魯茲(Ted Cruz)，也稱讚此舉是「可怕的成就」，因為已經有長達7年的時間，都沒有撥款給NASA這樣巨額的預算，而川普也表示：「NASA這60年來的成果，激勵了數百萬的美國人對遙遠世界的想像，並讓地球的未來更加美好」。
這次簽署的法令，也修改了NASA的目標，表示將致力火星的探索，以及在2030年代用載人太空船將人送上火星。而這筆錢也將資助太空火箭發射系統及星座計畫的獵戶座太空船(Orion)，這項計畫原定於2020年將人類再度送上月球，但卻在2010年時被前總統歐巴馬以「預算超支」為由而取消了。另外，這筆預算將可以讓國際太空站(International Space Station)使用到至少2024年。
而這次川普簽署這項法令顯得心情特別好，除了請來議員克魯茲一之外，也請來幾位太空人一起見證法令的簽署，包括了之前曾擔任太空員的民主黨參議員納爾遜(Bill Nelson)，他也被副總統彭斯(Mike Pence)邀請發言，然而川普卻開玩笑地說：「他是民主黨的，我不打算讓他說話」，引來現場一陣笑聲。
(中時電子報)
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