澎湖縣馬公市里鄰環境清潔 首場活動一鳴驚人

澎湖縣馬公市公所「清淨家園˙有你真好」~里鄰環境清潔活動，於3月19日早上8點由馬公市嵵裡里帶頭開始，當天參加人數共計133人，由市長葉竹林領頭，有嵵裡里社區民眾、環保志工、市公所環保志工及臨近社里之熱心環保志工等，參與情形踴躍且積極主動，清掃內容為進行環境打掃、清除髒亂點、雜草、淨灘及修剪行道樹，社里景觀煥然一新，大家對清掃結果都讚不絕口。

馬公市長葉竹林表示，環境清潔要從里鄰社區做起，第一場次由嵵裡里開跑，看到這麼多志工的全心投入覺得很感動，現場更有重光社區志工的共襄盛舉，發揮馬公市團結一家、共處共榮的精神。

當天由里辦公處規劃四條清掃路線，分別由市長葉竹林、嵵裡里里長林獻堂、嵵裡里社區理事長蔡武童及里幹事陳宗賢分別帶領四組志工開始打掃，沿街沿巷撿拾垃圾、清除雜草、清掃海岸線等，大家都覺得參與環保活動很有意義，又可以強健身心，是舉手之勞也是一舉數得，給市公所比好幾個讚。

馬公市清潔隊期許，藉由里鄰環境清潔活動使本市各里里民、環保志工能共同維護自身居住環境清潔、舒適度及市容美觀，並成為各里(社區)的環保小尖兵，同時凝聚社區里鄰向心團結活力，宣導環保相關議題，落實於生活實作中，以達清淨家園、環保永續之願景。

馬公市公所邀請鄉親，3月25日上午8時將於重光里展開環境清整，歡迎有意參與之民眾踴躍前往共襄盛舉。

(中時)