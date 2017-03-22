澎湖地檢署辦法治教育 加強榮譽觀護人服務技巧

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏為加強榮譽觀護人等服務知能及服務技巧，了解正確法律知識，進而幫助受保護管束人復歸社會，以降低再犯，21日結合「第15屆澎湖縣榮譽觀護人協進會會員大會」辦理「106年榮譽觀護人法治教育訓練」活動，澎湖縣榮譽觀護人協進會理事長邱華文亦偕同顧問及會員們踴躍出席本次宣導活動以及會員大會，學習法治觀念，以便自助助人。

鄭鑫宏對於當日榮譽觀護人特別撥冗前來參加活動表示歡迎，並感謝邱理事長帶領所有的榮譽觀護人協助澎湖地檢署推展觀護業務，並協助保護管束人改過向上，順利復歸社會。鄭檢察長並對於本轄榮譽觀護人在105年前往中屯園區風力海域、菓葉村海域、龍門村海域、北海遊客中心海域等地進行淨灘活動以及協助進行本署辦理的法治宣導活動，表示敬佩與肯定。

鄭鑫宏表示，修復式司法的推動是近年來司法保護業務的重要政策之一，目的是希望藉由程序的進行駛加害人真心向被害人並進行補償，也使被害人的情緒可以獲得宣洩，重新修復彼此與社區的關係，以達成預防再犯的最終目的。鄭檢察長進一步表示，修復式司法具有「情感修復、關係修復、仇恨放下」的本質，有助於現今社會種種人際衝突跟糾紛的解決，而榮譽觀護人們長期以來協助本署觀護業務推展，若能熟悉修復式司法的運用，相信能幫助更多個案達成修復，使社會更加祥和。

活動中，特別邀請澎湖地檢署彭師佑檢察官為榮譽觀護人進行法治教育訓練，彭檢察官以生動、幽默的方式與榮譽觀護人們分享過去偵辦案件的實務經驗以及心得，並講授目前實務案件調查中，關於被告自白以及證人證述的相關規定與國內外案例，其豐富的講授內容，讓榮譽觀護人受益良多。彭檢察官亦期許榮譽觀護人們未來能懷抱服務的熱忱，並以堅實的法律知識做為後盾，持續為觀護業務盡一份心力。

會員大會中，澎湖縣榮譽觀護人協進會除了進行年度會務報告之外，並特別邀請顧問鄭玉鳳、WELL HSU等人參與會員大會，瞭解協進會目前運作情形，WELL HSU也跟會員們分享了自己的經營理念以及對於澎湖未來發展的願景，大會氣氛相當輕鬆、愉快。鄭檢察長除了對澎湖縣榮譽觀護人協進會的顧問及會員表示感謝之外，也期許大家在新的一年能致力觀護業務，將榮譽觀護人的精神發揚光大。

(中時)