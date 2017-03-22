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北市聯合醫院掛號作業電腦大當機，已全面恢復。(資料照)

台北市聯合醫院電腦系統今（22）日上午傳出大當機，不少民眾到聯醫要掛號看病，全部改用手寫作業，各院區現場已全面啟動人工作業並調派人員增援批價、藥局、診間等服務，台北市衛生局已進行了解。下午1點半記者詢問，院方人員表示已全面恢復。

據了解，今日上午9點多台北市聯合醫院由於主機機房故障，造成網路醫療系統當機，全面啟動人工作業，系統搶修。陸續恢復的院區有中興、忠孝、林森中醫、松德、院外門診部等，稍晚下午1時許仁愛、和平、陽明、婦幼、昆明院區也恢復正常。

(中時電子報)