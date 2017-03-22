拚人潮！SOGO北海道美食展要衝7000萬

首度來台的鷹之爪拉麵以快速進駐，可望來台設櫃／圖／SOGO提供

百貨零售業歷經前2個月衰退期，為拚人潮重回賣場消費，積極打造話題拚人潮；遠百（2903）甫結束北海道物產展，轉投資SOGO百貨忠孝館推出春季北海道美食展，估計14天衝出7000萬業績。

遠百2016年財報通過並擬配發現金股利0.7元，較之2015年配息1元，減少了三分之一，主要是去年總體零售不景氣，促銷與特賣加碼，導致獲利壓縮，遠百總經理徐雪芳強調，去年大家努力讓遠百單體營收小幅成長，但相對獲利減，今年前2月營收持續下滑，但3月相對回復平穩，主要是北海道物產展帶動，加上台中大遠百母親節檔期提前一周預購有助首季業績達目標持平。

太平洋SOGO百貨去年財報配息現金股利0.55元，忠孝館展開北海道美食展，SOGO副總吳素吟指出，從去年起SOGO忠孝館的日本物產展從一年兩場提高為一年三場，除了春季北海道物產展外，夏季有和風節、秋季則有東京等關東美食展等，全年光是日本物產展業績就達1.6億-1.7億元，透過人潮聚集，順勢帶動物販消費，而每一檔期至少有20%新品牌進駐，以新鮮感帶動消費，像是是春季這一檔就有19家全新廠商，包括LeTAO香檳巧克力、每年狂銷700萬個的人氣商品花枝仙貝、初次登場的鷹之爪拉麵、櫻花食堂北海道天丼與鹿兒島的蒲燒432鰻魚飯等。

(工商)