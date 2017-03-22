孫政才：薄王思想遺毒 重慶要徹底清除

中共重慶市委書記孫政才21日公開說，重慶市委必須嚴格遵守政治紀律和政治規矩，且要增強政治敏銳性和政治鑑別力，「全面徹底清除薄、王（薄熙來、王立軍）思想遺毒」。

他還說，近年來重慶工作「取得的一些成績」，最重要、最關鍵的一點，就在於「始終同以（中共總書記）習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

1963年生的孫政才是中共政治局委員，且是政治局委員中最年輕的一人，同時也是被看好的中共第6代領導人之一，通常被視為是2022年可望接任中國大陸國務院總理的人選。

重慶日報報導，中共重慶市委常委會21日召開「專題民主生活會」，就整改落實中共中央巡視「回頭看」的回饋意見進行討論。孫政才在會中，作上述表示。

孫政才說，重慶市委必須「旗幟鮮明講政治」，牢固樹立「政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識」，在思想上、政治上、行動上，與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致。

他說，中共重慶市委須嚴格遵守政治紀律和政治規矩，堅決維護中共中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實黨中央決策部署。要確實提高認識，增強政治敏銳性和政治艦別力，「全面徹底清除薄、王思想遺毒」。

2012年2月，時任重慶市副市長王立軍私自赴美國駐成都總領事館滯留，王立軍案引爆中共中央對時任中共重慶市委書記薄熙來涉貪等案件的調查。之後，王立軍被法院判刑入獄15年；薄熙來被法院判處無期徒刑。1060322

(中央社)