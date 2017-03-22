前IRA指揮官逝世 受害者：世界變美好了

北愛爾蘭前副首席部長、同時也是前愛爾蘭共和軍（IRA）指揮官麥金尼斯逝世，前保守黨主席泰比特勳爵（Lord Tebbit）表示，世界因此變得更美好了。

愛爾蘭共和軍為爭取獨立，長期使用爆炸攻擊、暗殺等襲擊手段。麥金尼斯（Martin McGuinness）加入愛爾蘭共和軍後，才21歲就成為該組織第2號人物，一度曾是英國頭號恐怖分子，被指控發動多次恐怖攻擊事件。

1984年，保守黨在布來頓（Brighton）的旅館召開會議時，愛爾蘭共和軍在半夜發動爆炸攻擊，造成5人死亡。當時泰比特和妻子都受傷，他的傷勢較輕，妻子則因此癱瘓，至今仍仰賴輪椅。85歲的泰比特從未原諒麥金尼斯。

泰比特表示，麥金尼斯不只是個凶手，還是個懦夫，他知道愛爾蘭共和軍就要失敗，他可能會被起訴多項罪名，因此他轉為推動和平，「只是為了救自己，他從未為了自己犯下的罪行贖罪。沒有認罪，就沒有寬恕。」

麥金尼斯的家屬21日公布他的死訊，享壽66歲。

得知麥金尼斯逝世後，泰比特表示，「世界變得更美好了」，「他自稱是羅馬天主教徒，我希望他的信仰是真的，這樣他就會待在地獄裡特別炙熱、痛苦的地方，永生永世。」

他說，「我很高興這個世界現在變得更美好、更乾淨了。」

哈姆伯頓（Julie Hambleton）的姊姊死於前愛爾蘭共和軍發動的爆炸攻擊，她表示，許多受害者家屬都在等待「真相和正義」，但隨著麥金尼斯死亡，「真相也跟著死了」。

英國各報對麥金尼斯逝世的報導並不客氣，包括稱他為「轉為推動和平的凶手」等。然而，英國廣播公司（BBC）的報導引發民眾抗議，認為太傾向麥金尼斯後半生推動和平，而忽略他身為「恐怖分子教父」的那段過去。

一名網友表示，「BBC讚揚這個殺人犯，好似他足以和曼德拉（Nelson Mandela）並肩。」?BBC對此表示，各界對麥金尼斯的一生看法極度分歧，BBC的報導涵蓋許多聲音與反應。「我們把麥金尼斯的政治生涯精準地放入報導裡。」

英國首相梅伊（Theresa May）聲明，「儘管我無法寬恕他在生涯早期的作為，麥金尼斯最終仍在帶領北愛爾蘭共和運動遠離暴力方面扮演關鍵角色。就帶領北愛爾蘭從衝突走向和平方面而言，他做出了不可或缺的歷史性貢獻。」1060322

(中央社)