影評人老嘉華偷竊判刑確定 法官引用中庸

曾任金馬獎評審、女影評人老嘉華被控偷竊7800元的女用長夾，台灣高等法院今天判她4月徒刑得易科12萬元確定。法官引用中庸「莫見乎隱，莫顯乎微，君子慎其獨」勸她知所警愓。

判決指出，老嘉華在去年3月15日下午2時許在台北巿微風廣場的書店，徒手竊取價值新台幣7800元、放置於展示桌上的女用長夾；店家發現遭竊，經調閱店內監視錄影畫面後報案，警方循線逮捕她，一審以監視器畫面認定，她確實拿走長夾，依竊盜罪判她4月徒刑，得易科罰金12萬元。案件上訴後，由台灣高等法院審理。

台灣高等法院審理期間，老嘉華哭著說，本案至今將近1年，她的生活、工作、名譽都毀了，「我沒有犯罪，我真的無罪」。

她的律師則主張，她是電影業界從業人員，曾任全國性報刊的記者、影藝版主編，並參與過知名電影的拍攝工作，及入圍金馬獎最佳改編劇本、擔任金馬獎評審，持續擔任全國性週刊特約專欄影評人，沒有竊取皮夾的動機。

受命法官邱忠義審酌，律師主張不可採，老嘉華為公眾人物而不會做出竊盜犯罪的辯詞，兩者之間沒有必然關聯，認定老嘉華犯竊盜罪，駁回上訴，全案確定。

邱忠義指出，老嘉華為知名影評人，身為公眾人物，任何行止均動見觀瞻，具有社會仿效性及教示性，故在公開場合的行為更應謹慎為之，此種具有引導視聽的教化功能，這是身為公眾人物的不成文社會義務，但她竊盜行為，對社會而言無寧是負面教材，本案判決希望她能知所警惕，切記「莫見乎隱，莫顯乎微，君子慎其獨」，在沒有人看到、聽到地方，更應戒慎恐懼。1060322

(中央社)