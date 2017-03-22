新方法 從年齡評估罹患阿茲海默症風險

我要評比

國際學者今天表示，他們發現透過年齡去評估罹患阿茲海默症基因風險的方法。這工具可以為阿茲海默症帶來更好的診斷與治療。

法新社報導，刊載在公共科學圖書館醫學期刊（PLOS Medicine）的這份報告，是根據多項全球重要失智症研究中，參與的阿茲海默病患和未罹病的年長者，超過7萬人的基因資料。

阿茲海默症是失智症最常見的形式，全球約4700萬人罹患這種病，但尚無任何解藥也缺乏有效治療方法。

患者當中，多數人在60餘歲的時候開始出現症狀，也有極少數30出頭罹病的案例。

研究共同作者、加州大學舊金山分校放射與生物醫學影像系臨床講師德西坎（Rahul Desikan）說：「任何人，透過年齡與相關基因資訊，我們就可以推算出這個人罹患阿茲海默症的『個人』年度風險。」

「也就是說，如果你還沒出現失智問題，依照你的年齡與基因資訊，可推算出你罹患阿茲海默症發病的每年風險。」

但仍須進一步研究，這項測試才能推廣到大眾身上。（譯者：中央社許湘欣）1060322

(中央社)