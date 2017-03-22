搶攻母親節商機 百貨美人節促銷加碼

統一超（2912）轉投資統一時代百貨提前推出母親節檔期美人節促銷，除了台版蔦屋書店TSUTAYA BOOKS & CAFE仍是賣點，同樓層引進露營界LV─Snow Peak等新櫃登場亦可望帶動全檔4%成長。

統一時代百貨則自30日起開打台北美人節，除了有50多家新櫃改裝登場吸人氣外，統一時代百貨總經理王寶銘強調，瞄準這次母親節商機，化妝品超優惠折扣下殺3.6折起，內睡衣限時最高20%超強回饋，首四日滿額限定活動延長為首六日衝買氣，聯名卡友更推出滿5000送500，估計可望衝出全檔買氣成長4%。

王寶銘指出，去年受到零售不景氣影響，統一時代百貨台北店業績持平，但相對在獲利上大幅提升，今年前2月業績則因大環境買氣縮手導致5%衰退，上半年在TSUTAYA BOOKS開幕後，除了加碼促銷，新櫃亦可望貢獻成長值至少50%，全年目標成長仍為3%。

(工商)