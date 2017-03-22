心疼動物遭不人道囚禁 舒淇回槓網友

舒淇常為社會問題發聲。（圖／中時資料照片）

舒淇正面回應網友提問。（圖／翻攝自sqwhat IG）

影后舒淇除了演技精湛獲得粉絲喜愛外，私下的她也像俠女，常為社會、公益事件仗義執言，今(22日)她在IG分享一段影片，呼籲停止對動物進行不人道囚禁，有網友反問舒淇：「你自由嗎？隨時都在受騷擾與道德綁架，世界就沒有絕對自由的存在」，她則反回：「你自由嗎？你有被毫無理由的囚禁嗎？」

舒淇剛在IG分享一段在動物園中動物遭囚禁影片，甚至還有人大拍玻璃，使她氣憤表示：「每個生命都有自由的權力，請禁止不人道的囚禁」，呼籲重視相關問題，對此，有網友淡定回應「世界沒有絕對自由的存在」，舒淇便反問他自由嗎？有遭受無故囚禁嗎？認為仍不可忽視任意限制動物生活環境的行為。

另一位網友則說：「凡事沒有絕對的，有因才有果！每個生命老天都安排好的！與其說之為囚禁，不如說是換種生存方式！」舒淇無奈說：「牠們沒有選擇的機會」該網友再回：「向來大自然的規律是適者生存，人與人，動物與動物，人與動物…如果人類是弱者，被獵捕殺的可能會是我們！我們只能祈禱在餘下的生命裡，它們都健康的生存下去。」

(中時電子報)