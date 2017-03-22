陽岱鋼家事醜聞 經紀公司：爆料只為錢

陽岱鋼經紀公司，針對鏡周刊家醜報導，做出聲明回應。(本報資料照)

旅日球星陽岱鋼，日前在臉書發表文章，引發外界猜測，今日鏡周刊報導陽岱鋼家事醜聞，根據爆料者資訊，針對陽岱鋼家人與周邊鄰居進行專訪報導，對此陽岱鋼所屬經紀公司也做出聲明，盼結束不實的指控。

今日週刊對於陽岱鋼之報導，經紀公司聲明如下：

1、 經紀公司很清楚爆料者的目的，就是為了錢。

2、 家家有本難唸的經，因此錢的事情不想也無需多談，但為了爸媽，岱鋼早已經準備了房子，也有一筆錢交付信託，希望確保爸媽衣食無虞，這也是經紀公司評估後認為最好的方式。

3、 岱鋼旅日以來忙碌的比賽與訓練，每年都只能短暫回台，沒辦法常與家人相聚，因此只要一有機會，都會邀請爸媽到日本邊玩邊看岱鋼比賽，包括福岡、沖繩、北海道等，今年也和爸媽約定好要到東京幫岱鋼加油。

4、 關於週刊所述之反目、或者不實的攻擊指責，我們不願成為八卦媒體繼續捕風捉影炒新聞衝點閱率的工具，希望大家可以多多關注運動賽場上，幫在日本的岱鋼、中職的耀勳、WSBL的詩慧都加油。

(中時電子報)