香港流感高峰 逾6400人急診

香港流感高峰持續，星島日報今天報導，21日公立醫院急診人數高達6403人，遠超過平日的5900人，但與20日的6976人比較，人數稍微下滑。

根據香港醫院管理局統計，21日急診室求診人次6403人，最高為屯門醫院有589人，其次為伊利沙伯醫院535人及聯合醫院516人。

至於內科住院病床於午夜時的占用率為107%，12間醫院超出100%，最高的為屯門醫院及博愛醫院116%；只有東區尤德夫人那打素醫院、律敦治及鄧肇堅醫院及廣華醫院未超過100%。1060322

(中央社)