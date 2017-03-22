雅加達飽和問題多 印尼遷都討論再起
印尼政府考慮把首都從雅加達遷往中加里曼丹省帕朗卡拉雅（Palangkaraya）。國務秘書部表示，將舉行研討會，討論遷都相關事項及配套措施。
印尼首都雅加達特區是印尼經濟、文化和政治中心，人口約1200萬，但由於長期缺少都市規畫，在很多方面無法跟上現代國家的節奏，包括交通混亂、空氣汙染嚴重、衛生條件惡劣，加上地勢低窪，過往水患問題造成龐大經濟損失。
印尼開國總統蘇卡諾曾提出把首都從雅加達遷往帕朗卡拉雅的計畫。印尼前總統尤多約諾執政時期，成立遷都研究團隊，檢視遷都計畫內容。
印尼國務秘書長帕第克諾（Pratikno）近日表示，遷移首都的計畫是早已進行的討論項目，政府將重新舉行研討會，展開討論及研究。
他指出，政府會邀請專家和學者參與討論首都遷往帕朗卡拉雅的可能性。遷都計畫需要深入研究和廣泛討論。
帕第克諾表示，他日前與印尼總統佐科威開會時，佐科威曾詢問，帕朗卡拉雅是否仍保持作為印尼首都所在地的可能。
此外，中加里曼丹省長蘇吉安托（Sugianto Sabran）表示，省府準備50萬公頃的土地，作為首都從雅加達遷往帕朗卡拉雅的預定地。其中規劃30萬公頃的土地做為中央行政部門所在地。
他指出，這塊50萬公頃的土地分佈於3個地區，分別為帕朗卡拉雅、卡定安縣（Katingan）及古農馬斯縣（Gunung Mas），希望能藉由遷都至中加里曼丹省，帶動地方發展及繁榮。
蘇吉安托和省府官員也已和印尼國家發展規劃署開會討論地方發展事項，表示中加里曼丹省已準備好成為印尼的新首都。
帕朗卡拉雅是中加里曼丹省首府，人口有23萬人，許多地方仍是森林及自然保育區。1060322
(中央社)
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