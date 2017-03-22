巴西黑心肉黑在哪 看這5點秒懂

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全球最大牛肉與雞肉出口國巴西爆黑心肉品醜聞！業者為讓腐爛肉品取得衛生認證，疑似賄賂檢查員，現已有21家肉品加工業者遭禁止出口。

法新社條列式整理5點，帶您快速了解事件最新發展：

●致癌物質

警方17日揭發貪汙的衛生檢查員和肉品包裝廠勾結網絡，踢爆黑心肉醜聞。這起事件最讓人瞠目結舌的，就是黑心廠商使用「致癌產品」醃漬腐敗肉品。

其中1種致癌物是己二烯酸（sorbic acid）。農業部表示，這是1種「降低細菌汙染，掩蓋腐爛肉品惡臭的去污劑」。

●假造賞味期限

其中1間加工廠竄改賞味期限。

●沙門氏菌

調查人員也發現，大型跨國集團BRF旗下工廠出口肉品含有會造成食物中毒的沙門氏菌。警方表示，當局監聽BRF的1名主管電話，證實歐洲衛生檢查員在4個肉品容器中發現殘留沙門氏菌。

BRF表示完全遵守規範，在貨品中驗出的沙門氏菌，其實屬於歐盟放行類型。

●紙板雞疑雲

除了上述幾項，BRF的雞肉甚至還被踢爆摻雜紙纖維。但政府和BRF現在都表示此項指控不實。

●牛肉出口到哪裡

巴西去年出口價值59億美元的雞肉和43億美元的牛肉，居全球之冠。兩大客戶中國大陸和香港已禁止巴西肉品進口。

進口巴西牛肉第6多的智利也已禁止巴西肉品進口。主要的巴西牛肉進口國還包括埃及、俄羅斯、伊朗、義大利和荷蘭。

而前幾大巴西雞肉進口國則有沙烏地阿拉伯、日本、阿拉伯聯合大公國、新加坡、南韓。（譯者：中央社鄭詩韻）1060322

(中央社)