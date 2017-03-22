耐震不足 竹縣關西國小校舍整建

新竹縣關西國小2棟教學大樓耐震指數不足，22日動土整建，學生代表送上大張卡片給縣長邱鏡淳（左2）表達感謝。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年3月22日

新竹縣關西國小2棟教學大樓耐震指數不足，22日由縣長邱鏡淳與地方民代共同執鏟動土，將興建普通教室14間、廁所5間、地下室停車場8間，提升學習安全並增加校園停車空間。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年3月22日

新竹縣關西國小兩棟教學大樓耐震指數不足，今天由縣長邱鏡淳與地方民代共同執鏟動土，將興建普通教室14間、廁所5間、地下室停車場8間，提升學習安全並增加校園停車空間。

今天動土典禮關西國小師生熱情歡迎並精湛演出，弦樂團、直笛團樂音攸揚，棒球隊舞動身軀樂活歡慶，還有學生代表以客語表達校舍重建的感謝，最終還送上大張卡片給邱鏡淳，展示同學熱情。

自關西國小畢業60年的台灣海峽兩岸朱子文化交流促進會理事長朱茂男也出席致賀，說明今年要與同窗校友返母校一同參加6月畢業典禮，和小學弟妹們重溫校園點滴，也願意發動募資補強校舍重建後的設備項目。

邱鏡淳說，關西國小118年的歷史，第一棟教學大樓與第五棟教學大樓分別於民國64年、76年興建完成，經調查因耐震能力不足；為提高校舍結構安全及改善教學環境，102年提出老舊校舍拆除整建需求計畫，向教育部爭取經費，教育部103年度核定准予拆除重建。

他表示，日益少子化的社會，許多的家長對教育環境日益重視，關西地區人口外移嚴重，希望透過這次校舍的改善來吸引學生的就讀。面對十二年課綱的來臨，也能藉此校舍整建改善新校舍軟體的設備，結合第二期幼兒園校舍興建，為學生學習奠定更堅實的基礎。

關西國小校長田世崇舉出，新校舍規劃及老樹空間塑造，重新打造入口景觀意象，原本較封閉的舊中庭，透過新校舍川堂的打開，可逕見關西鎮上南片田園美景。開闊、挑高的川堂將中庭與老樹空間完全打開來，校內師生的活動空間與視野，也更為開放、安全。

他說，尤其教室班級同學之間的互動就像一個社區，教室不僅在四面牆中，更將學習延伸至教室外的空間，至整個校園及社區，且未來老樹空間也可提供居民良好的鄰里休閒場所。

教學大樓採南北座向配置，北面設長向前走廊，南面設教室之單元陽台，另設遮陽鋁格柵設施等，整體建築物可形成「遮陽節能」效果，同時新的挑高川堂引進夏季南風，讓中庭達節能舒適效果。

同時新建校舍在「天際線」、「造型量體」、「建築色彩」上，皆以呼應關西鎮紋理為規劃設計原則。校舍棟相關「學習角」和「陽台」、「花台」的韻律變化設計，創造了立體多面向綠色建築，讓新校舍也更獨具建築自明性。1060322

(中央社)