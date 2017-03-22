高中批考招座談會突襲 招聯會：持續辦
大學招聯會23日起將舉辦7場考招座談會，有高中批評時間太倉促，讓人措手不及。招聯會今天表示，座談會將會持續辦理，「這7場不是最後一次」。
媒體報導，大學考招制度改革預計3月出爐，台中市不少高中今天傳出一份教育部公文，招聯會這星期在全台要辦7場說明會，明天台北1場，24日台中、高雄、花蓮同步辦3場，不少學校質疑這個時間點學生要上課，根本無法參加，「讓人措手不及」、「草率」。
大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華表示，上週立法院教委會質詢大學考招案，會後決議要求辦理高中生和國中生的座談會，讓學生瞭解考招案，因此招聯會先規劃這7場說明會，之後教育部還會陸續辦理座談會，「這7場不是最後一次」。
針對高中端批評座談會時間讓人措手不及，戴念華指出，招聯會預計3月29日舉行會員大會，這7場說明會將在會員大會召開前舉行完畢，並彙整學生意見，供會員大會參考，即使會員大會當天有決議，決議仍須送到教育部審議，教育部仍可持續召開座談會蒐集各方意見，作為審議參考。
為使國中、高中生瞭解目前「大學招生及入學考試長程調整方案」，大學招聯會預計3月23日至26日在北區、中區、南區、花蓮、台東、金門、澎湖等地舉行7場說明會，有興趣的學生可上網（https://goo.gl/DPR6qL ）報名。1060322
(中央社)
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