救救梨山高麗菜農 議員認購開賣啦
高麗菜正值產季，但因菜價低迷，梨山高麗菜農自力救濟，今天一早開了5個多小時車程，載菜下山販賣，一箱約20公斤只賣新台幣150元，努力爭取消費者青睞。
台中市議會國民黨團發起「搶救梨山高麗菜農」活動，共認購300箱，今天上午菜農先運110箱下山，多位市議員在台中市議會前廣場開賣！一箱新台幣150元，平均一顆高麗菜不到20元。
國民黨團書記長李中表示，由於市政府的產銷平衡制度失效，菜價崩盤後農民自力救濟，自己開貨車載菜到市區販賣，呼籲市府，既然營養午餐要選用在地食材，不妨請團膳配合業者多採購梨山高麗菜，一方面可降低成本，一方面可以幫助在地農民。
台中市議員楊正中指出，台中市政府不要只會放煙火，農業局編列的兩億多農業基金要趕緊發揮具體作用。
台中市議員張(水靜)分表示，和平區梨山的高麗菜品質極佳，現在滯銷又因路途遙遠，民眾前往採菜的意願不高，市府應將預算發揮作用，還應輔導農民進行酸菜、高麗菜乾、泡菜等附加產品加工，讓農民能夠生存。需要者可跟張(水靜)分服務處聯絡。
台中市農業局表示，將聯合其他單位協助採購，目前已逢春耕水稻種植時節，預估未來對菜價影響較小。后里地區的高麗菜有部分交給豐原區農會作為學童營養午餐，若台中市農民因價格波動受到影響，市府將輔導促銷推廣。1060322
(中央社)
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