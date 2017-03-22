中市國小田徑錦標賽 日本靜岡組隊來交流

106年台中市國民小學田徑錦標賽，於22日至24日於台中市立體育場登場，共137所國小報名，近1559名選手參加；24日更有遠自日本靜岡縣小學田徑選手組成聯隊，與台中市優秀選手進行交流賽。副市長林依瑩鼓勵選手爭取最佳成績，也朝2019東亞青奧目標前進。

副市長林依瑩在教育局副局長劉火欽的陪同下出席開幕典禮，台中市體育總會秘書長楊永昌、市議員張瀞分服務處代表及各國小校長等人均到場觀禮，一同為小選手們加油打氣；學生們精神抖擻，充滿朝氣活力。

林依瑩表示，很高興有來自137所小學、近1559名選手參與這次的田徑錦標賽，還有來自日本靜岡縣小學的小選手也前來交流比賽，歡迎這些遠道而來的朋友，期待雙方小選手能建立深厚的情誼。

林依瑩勉勵選手加油，2019台中市將舉辦東亞青奧，選手們將有可能成為國家代表隊的一員，盼透過比賽「以賽代訓」培養更多選手；更希望藉賽事推廣運動好習慣，讓更多學生擁有好體能，成為一輩子的無形資產。

體育總會秘書長楊永昌肯定市府投注許多心力與資源，全力在各級學校集訓栽培2019東亞青奧選手；台中市的體育活動蓬勃發展，更於去年全民運動會拿下70面金牌佳績，感謝市府支持運動發展讓體育活動持續向前，相信未來舉辦東亞青奧及各類運動賽事均能順利圓滿。

賽事依學校規模和學生性別分為7組，總計9個運動單項進行競賽；同時也透過比賽將選拔參加今年五月全國國民小學田徑錦標賽的代表。

(中時)