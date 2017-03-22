浩鼎案 翁啟惠：對於技轉、技術股完全不知情

翁啟惠在心路歷程內提到「天真以為檢察官在偵查過程中，終究可以證明我的清白」。（李文正翻攝）

翁啟惠表示，當初以女兒名義購買的3000張股票都是自己出資購買，何來賄賂。（李文正翻攝）

士林地檢署日前中央研究院院長翁啟惠涉嫌不違背職務收賄，將翁以及浩鼎公司董事長張念慈2人起訴，士林地院今天上午開準備程序庭，法官逐一提示的Email證據，翁、張兩人承認有發信的客觀事實，但對於該如何解讀，分別有不同的主張，對於涉犯貪汙罪，翁啟惠始終否認，主張所有「技轉」簽約，都是以發明人立場與浩鼎聯繫，且150萬技術股涉期約收賄，翁說：「完全不知情」。

翁開庭結束後，主動停下腳步面對媒體，翁表示：「我是認為法官很清楚案情，相信會有非常公平的審判。」

翁接著說，談到技轉與產學合作，很多人不知道他以院長的身份，還有以「發明人」身份繼續從事研究，擁有很多研究成果的發表，且「技轉」從來就不是院長的職務，所有技轉和簽約只到副院長層級。

對於檢察官以不違背職務收賄，期約150萬技術股，翁表示：「這個我完全不知道，從來沒有人和我提到這件事情，完全沒有插手技轉的流程。」他都是以發明人身份，要求中央研究院公共事務組技轉負責人陳淑珍了解技轉事宜，為了讓陳等人才能與浩鼎公司談判。

翁強調，他在美國任教時，對於技轉和創業本來就有相當多的經驗，回到台灣，也希望將經驗貢獻給台灣，技轉是必經的途徑，希望透過法院審理的過程證明他的清白。

(中時)