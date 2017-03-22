北韓宣布 4月舉行最高人民會議

北韓官媒朝中社22日報導，北韓最高人民會議常任委員會21日發布公告，決定將於4月11日在平壤舉行北韓第13屆最高人民會議第五次會議，代議員須於4月9日至10日進行會議註冊登記。

最高人民會議是北韓最高權力機關，其代議員每五年選舉一次。法新社報導，北韓的立法機構1年僅召開1到2次會，大多是為期1天的議期，為預算或執政的勞動黨所需的決定當橡皮圖章。

前次會議是去年6月召開，當時北韓領導人金正恩被選為最高執政委員會的新任主席，強化他在國家政策各方面的絕對控制。

(旺報)