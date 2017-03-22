噪音引發嫌隙互毆 惡鄰大戰三回合

新北同社區的林姓及劉姓住戶，因噪音問題產生嫌隙，林男先在社區大廳怒罵劉女，劉女氣不過追向前，拿起手機欲錄影蒐證，並拿出隨身攜帶的防狼噴霧劑攻擊林男，林不甘示弱，將劉壓制在地，兩人雙雙掛彩。新北地院依傷害、公然侮辱罪，判處林男拘役35日，劉女則依傷害罪，處拘役40天。

(中時)