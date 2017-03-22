透過印尼女誘同鄉下海 新北警破兄弟檔賣淫集團

簡姓兄弟檔涉嫌以印尼籍逃逸女外勞，在網路刊登女子清涼照佯裝按摩工作室，實際經營「一樓一鳳」應召站。（孟祥傑翻攝）

新北市警方破獲「假按摩、真賣淫」的印尼籍逃逸女外勞應召站。（孟祥傑翻攝）

新北市永和警方日前在永和區得和路破獲簡姓兄弟檔經營的應召站，2人涉嫌承租套房後，透過印尼籍逃逸女外勞招來同鄉，以「一樓一鳳」方式經營牟利。警方調查，簡姓兄弟還在網路刊登廣告，以「沙沙工作室」名義貼出穿著清涼暴露的女子照片招攬嫖客，警方一舉查獲簡姓兄弟、馬伕及4名印尼籍逃逸女外勞等共10人，訊後依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。

永和警分局員警日前執行網路巡邏時，發現「沙沙個人工作室」網站貼出穿著清涼、暴露女子的照片，明顯與網站廣告標榜的一般單純按摩不符，懷疑暗中經營色情性交易，循線探訪蒐證發現，疑有印尼籍女子遭人控制賣淫。

警方調查，36歲及34歲簡姓兄弟檔涉嫌租下永和區得和路某公寓，並透過印尼籍逃逸外勞，佯稱可介紹工作，卻控制印尼籍逃逸女外勞，以「一樓一鳳」方式、每次2500元代價從事賣淫，還要求找來同鄉女子當「下線」，且每層樓均由專責馬伕載送監控，避免女子對外求助或向警方報案。

警方日前接獲大樓住戶檢舉後埋伏蒐證，日前持搜索票及拘票一舉破獲該賣淫集團，訊後將簡姓兄弟等人移送法辦。

(中時)