賞蝶、泛舟、啖海鮮！陽光巴士「迷你團」 暢遊南台灣
今年國定連續假期多，清明、端午連假準備到哪裡玩？南台灣4個風景管理處首次攜手7家旅行社，聯合推出國旅27條陽光巴士四季行程，主打「迷你團」，2人即可成行、專車接送直達，號召年輕族群、熱愛旅遊民眾暢遊台灣，賞蝶、泛舟、鮮蚵吃到飽。
3384陽光巴士串聯雲嘉南濱海、西拉雅、茂林、大鵬灣4處國家風景區景點，主推一日遊、二日遊共27條精選優質行程，從山林玩到海洋，走訪南台灣各縣市旅遊夯點，如四草綠色隧道、茂林紫斑蝶、海峽獨木舟、荖濃溪泛舟、琉球浮潛、人間天堂霧台部落行、玻璃高跟鞋教堂等，還有現烤鮮蚵新鮮吃到飽。
另有全台首間冒險主題飯店「趣陶漫旅」的刺激戶外冒險挑戰，體驗攀岩競技、自由落體、翱翔漫旅、鐳射戰場、密室逃脫等，或是曾文觀光遊艇遊湖，伴隨鳥語花香，置身山林清新芬多精滋潤。
陽光巴士行程3月起上線開賣，民眾可透過旅途中網路及APP旅遊品牌整合平台查詢，同時推出3重好康活動，4月底前加入陽光巴士LINE帳號，加碼抽4大風景處伴手禮福袋等，以及下單刷卡可享2人同行第2人折200元，4人同行第4人折500元優惠。
(中時電子報)
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