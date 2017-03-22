司改會議 廢死議題未列入

司改會議分組召集人瞿海源(左)、副執行祕書林峰正。(陳志賢攝)

司法改革國是會議第三分組，今討論「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」、「法官、檢察官的多元晉用及監督」，決議檢察官要估算環保犯罪不法利得，放寬教授、助理教授轉任法官、法律人從事「兼職法官」、「定期法官」審理刑案，司法官學習不限於法院，可擴充至政府機關、社福團體實習。

今天會議中有兩項臨時動議，司改委員陳重言提議增加死刑存廢與司法程序的討論，但只有五名委員支持，決議不討論，另項決議不加開委員會。

司改國是會議今針對「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」、「法官、檢察官的多元晉用及監督」2議題討論，其中在環境犯罪方面，通過14個方案，包括增加違法業者連帶賠償責任，增加稽查偵辦人力、改善檢警工作環境、修改檢察法令，讓檢方可以對偵辦環保案件，進行任務編組，成立環保案件專股，有更大權力處理環保案件、並鼓勵民眾參與，增加「吹哨子條款」及通報方式。

另在法官及檢察官的多元晉用方面，決議放寬教授、助理教授轉任法官、法律人從事「兼職法官」、「定期法官」審理刑案，司法官學習不限於法院，可擴充至政府機關、社福團體實習、增加檢察官及法官輔助人力及設備、減少工作量、簡化書類、二審人才回流一審等10個議題。

至於檢察官及法官監督方面，今天會議請司法院、法務部及民間司改會報告評鑑制度，下次會議再進行討論。此外，最受法界關心的檢察官的法律定位問題，今天會議並沒有討論到。

(中時)