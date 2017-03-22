MLB》洋基桂格瑞斯肩傷停機：不能歸咎經典賽

桂格瑞斯右肩受傷，至少缺席1個月。(美聯社資料照)

未來經典賽若是續辦，想看到洋基球員參賽，恐怕是更難了！美媒22日指出，缺席荷蘭隊與波多黎各準決賽的桂格瑞斯(Didi Gregorious)，由於肩膀的傷勢影響，最快5月才能出賽，儘管他本人並不認為是經典賽所致，但洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)仍不禁直言，「這就是讓選手打經典賽得擔心的事！」

據大聯盟官網報導，桂格瑞斯確診為右肩肩胛下肌血腫，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)證實最少得休息6周，直到5月都不會看到他披上洋基戰袍出賽；至於確切的歸隊時間，凱許曼不多做回應，只希望能越快越好，而這同樣也是吉拉迪的心願，「我明白比賽很重要，但他同時也是球隊要角，這就我們擔心的點。」

「這是很棒的經驗！」儘管打經典賽釀傷，但桂格瑞斯並不後悔，反倒對能參賽深感榮幸，他直言能和自6歲起一起打球的戰友一起奮戰，是很不錯的一件事，「受傷無論在哪都可能發生，並不能完全歸咎於經典賽。」如今少了桂格瑞斯，吉拉迪下一步，可能暫時讓卡斯楚(Starlin Castro)移防游擊做為緩兵之計。

(中時電子報)