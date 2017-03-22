閒得發慌？無業兄弟倆在家互砍

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新北市許姓兄弟倆22日11時40分許，疑因互相嘲笑「找不到工作」，兩人在住處持菜刀互砍，附近住戶聽到激烈爭吵聲，連忙報警。警方表示，46歲弟弟右手、左臂及左胸遭劃傷，送往三重醫院治療中，47歲哥哥左腳遭傷，幸無生命危險，目前正在接受警方訊問中。

(中時)