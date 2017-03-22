女性真辛苦　這病罹患率超過男性兩倍

靜脈曲張若發生在小腿、大腿下端，外觀會出現蜘蛛網、浮腳筋等情況。（游堂振提供）

靜脈曲張若發生在小腿、大腿下端，外觀會出現蜘蛛網、浮腳筋等情況。（游堂振提供）

睡醒下床腳劇痛，當心是足底靜脈作祟。一名55歲女性，腳一觸地就產生刺痛，無法買菜和做家事，嚴重影響生活，原以為是足底經膜炎，復健多次未見成效，最終確診「足底靜脈曲張」。醫師指，靜脈曲張具高度遺傳性，且女性因月經、懷孕等情形，罹患率超過男性兩倍，嚴重者大幅影響生活品質。

收治該病例的書田診所靜脈血管外科主任游堂振解釋，下肢靜脈有瓣膜，當血液從下往上流時，瓣膜會扮演「阻止回流」的腳色，一旦瓣膜出現閉鎖不全，或靜脈因故擴張，都會讓瓣膜無法完全阻止血液回流，「原本要回到心臟的血液，一直回流、積在下肢」，久了將造成血管腫脹，進而出現靜脈曲張。

靜脈曲張若發生在小腿、大腿下端，外觀會出現蜘蛛網、浮腳筋，症狀則包括酸漲、發熱、水腫、夜間抽筋、皮膚變色有硬塊等，靜脈曲張若出現在腳底，則會產生刺痛，睡覺躺平、和心臟無位差時才會改善，也易使得民眾因痛不想走動，肚子變胖導致腹壓增加，進而讓下肢滯留的血量變多，症狀愈發嚴重。

游堂振表示，民眾走路感到不適，常會求助骨科或復健科，但若是因靜脈曲張所致，則因尋求靜脈血管外科求治，傳統手術是將該瓣膜不全的靜脈「抽掉」，術後會有不小的不適感，現則有微創手術，透過雷射或射頻將該血管封閉，能迅速恢復正常生活，但術後要維持運動、高纖少鹽的生活型態。

因工需長期站立、甚至工作環境處於高溫者，包括服務業、教師、醫護人員、廚師等職業，都是靜脈曲張的高危險群；游堂振補充，該疾病除了且高度遺傳性，女性罹患率超過男性兩倍，主因是懷孕、月經都易造成血管擴張，讓靜脈曲張情形加劇。

(中時)