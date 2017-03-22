聯醫網路掛號系統當機 因UPS過熱

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台北市聯合醫院網路掛號系統今天驚傳當機，聯醫表示，主機機房不斷電系統（UPS）過熱冒煙，為避免爆炸先斷電，導致主機瞬間斷電，但在中午全院區掛號系統已復原。

聯醫解釋，上午9時許，員工發現主機機房UPS過熱冒煙現象，為避免產生爆炸風險，先行斷電措施，導致主機瞬間斷電，進而影響各院區資訊系統作業。

聯醫說，經過立即重啟主機及修復，上午9時50分各院區資訊系統陸續恢復正常，全部院區資訊系統在中午時已全部復原。1060322

(中央社)