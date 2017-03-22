護照內頁被太座截角 韓男遊泰被遣返
一名南韓籍男子興高采烈參加旅行團到泰國觀光，不料被遣返，原因是護照內頁被不願他來泰國的另一半偷偷剪去一角，敗興而歸，可預見在韓國勢必有一場風暴。
這名韓國男子是在昨天抵達泰國曼谷蘇凡納布國際機場，結果在證照查驗時，被移民官查驗發現內頁有截角，裁定拒絕入境，韓國男子當場傻眼。
根據他事後回想，原來是這次與友人參加旅行團，原本要去中國大陸，但因大陸反韓緣故，才決定來泰國，但他的妻子對他前來泰國不是很開心，在護照內頁做了手腳，他並未檢查，韓國的出境移民官員也未檢查出來，結果100人的旅行團，大家都興高采烈遊玩泰國，只有他被遣返。
日前發生國人持污損的護照欲入境馬來西亞被拒絕，護照是出國最重要的身分證明，一般只會檢查有效日期和簽證等，不會注意到缺損等情況，提醒國人出國前一定要仔細檢查護照。1060322
(中央社)
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