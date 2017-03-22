沒現任優先！民進黨內縣市長提名權交由蔡英文

我要評比

民進黨選舉對策會今天上午討論下屆縣市長選舉，選對會召集人陳明文表示，民進黨下任縣市長提名權，交由主席蔡英文，沒有所謂現任優先的問題；遊戲規則7月22日全代會通過後，才會授權主權處理。沒有現任優先的保障後，執政成績不佳、民調低落的嘉義市長涂醒哲，位子恐不保。

媒體詢問，選對會今天「提名權交由主席，非現任優先」的決定，是否推翻官邸之前的決議。陳明文表示，官邸那次會議，就沒有說現任優先，就是定調提名權交由主席。

陳明文指出，3月22日到7月20月這四個月，選對會就未來大概要開什麼會、要做什麼安排；另外，還有針對民進黨連任及非執政縣市、執政屆滿這三部分未來縣市長提名人選的遊戲規則。

他說，目前執政要連任部分，還是需經由主席提名到中執會通過後才能確定，沒有現任者優先的問題；第二就是，非執政縣市以徵召方式；第三就是，執政屆滿縣市要採初選方式。

陳明文指出，主席提名就是要看主席要不要提名現任者，換句話說，就是由主席提名，看主席想提誰就提名誰，不見得是現任者優先，所有遊戲規則都需要到7月22日全代會通過後才會授權主席處理。

陳明文表示，交由主席提名並非首例，上次縣市長選舉也是經由主席提名、中執會通過，上次條紋上的文字就是這樣。

至於民調不佳的嘉義縣長涂醒哲是否可能因此無法被提名？陳明文表示，沒有單獨縣市討論的問題。至於台北市？陳明文說，屬於非執政縣市。

(中時)