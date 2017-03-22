質問「這是為社會該做的事？」 羅友志竟遭分局長.......

羅友志痛批員警工作已「變質」。(圖/羅友志臉書)

日前客委會主委李永得買飲料遭攔檢，也讓名嘴羅友志在臉書發文，「警察最恨人家違法，現在卻在做違法的事」，更感概表示「兄弟們你們真的要改變了」，更直言「不要為了保住位子而執法」。

羅友志表示昔日信義殺警案發生後，有分局長臉書PO文「為了轄區治安，把10幾家夜店臨檢、站崗站到倒」，讓大批網友直誇「有魄力」，這名分局長也沾沾自喜回應「我只是做該做的事」，未料他私訊留言「這真的是你為社會該做的事嗎」，卻反而被封鎖了，這舉動也讓他難過向友人吐苦水，「這不是警察國家，什麼才是警察國家」?

對於照正常程序申請執照以及繳稅的店家，仍舊能被「警察站到倒」，羅友志表示無疑顯示分局長自身無能，唯有靠著「把店站到倒，才能保住自己官位」，因此呼籲在上位者，應該想辦法讓警察能抬頭挺胸執法，並且好好維持治安，而非只會一昧「把店站到倒」。

(中時電子報)